Madonna o Lady Gaga: ¿quién es más diva de las dos?

El legendario e incombustible Nile Rodgers no ha tenido reparo alguno a la hora de comparar abiertamente la actitud que ha venido exhibiendo su amiga Lady Gaga en las ocasiones en que ambos han trabajado juntos en el estudio de grabación con la que, por su parte, presentaba Madonna hace 34 años durante sus sesiones compartidas para el segundo y exitoso disco de la reina del pop, el aclamado 'Like a Virgin'.

Pero antes de que las legiones de admiradores de ambas artistas se lleven las manos a la cabeza ante la posibilidad de que las declaraciones del líder de Chic reabran la cruenta guerra que ambas mantuvieron hace unos seis años -la ambición rubia acusaba a Gaga de haberle faltado al respeto al 'copiar' sus temas y su estética, mientras que la neoyorquina criticaba el supuesto 'bullying' al que se estaba viendo sometida-, hay que decir que las diferencias que resalta el productor en lo relativo a sendas experiencias no dejan a ninguna de las dos en mal lugar."Gaga es un animal de otra especie.

Antes de empezar a grabar me dijo: 'Nile, quiero saber qué tienes en la cabeza'. Es una chica muy respetuosa, y esa es una de las principales diferencias entre ellas", ha revelado el músico en conversación con el diario británico Daily Telegraph antes de matizar: "Madonna es una mujer que sabe lo que quiere y que tiene muy claro el enfoque que ha de darle a su música. Eso me encanta de ella y, por lo general, si alguien francamente cree en lo que hace yo me adapto a sus preferencias... Hasta que cometa errores de bulto. Si algo apesta, tengo que decirlo", ha aseverado.

Por otro lado, esta no es la primera vez que Nile Rodgers reflexiona abiertamente sobre sus colaboraciones con dos de las divas más importantes de la historia del pop, ya que a ambas les ha dirigido un sinfín de merecidos elogios a raíz de sus dispares pero genuinas personalidades. De hecho, en una entrevista reciente ligada a la nueva versión de su éxito 'I Want Your Love' que ha grabado con Gaga, no dudó en definir a esta como "una artista con un talento brillante y un corazón inmenso y generoso", mientras que este mismo verano -rememorando su trabajo en el mencionado 'Like a Virgin'- volvió a alabar a Madonna por esa "voluntad de acero" que proyecta en las distancias cortas.

"He trabajado con muchísimas superestrellas internacionales, pero ninguna con la voluntad de acero que tiene Madonna. Fue genial estar con ella en esa época [1984], solo te digo que cuando entraba con ella en cualquier local de Nueva York, todo el mundo decía: '¿Pero quién es esa chica?'. Yo soy de allí y me conocían todos, pero era ella la que atraída todas las miradas. Es una mujer muy interesante y magnética. Es como Bowie, una pieza de arte andante", aseguraba el pasado mes de agosto.