Maluma estrena el video oficial de "Instinto natural" junto a Sech

A tan solo meses que Maluma lanzara su nuevo álbum titulado 11:11, este viernes estrenó el video oficial de “Instinto natural” donde incluye dicha canción junto al panameño Sech.

Han pasado menos de 72 horas y el video ya se encuentran #1 en tendencia en Youtube con más de 3,650,200 vistas lo cual ha convertido esto en un éxito mundial.

El video fue producido por Nuno Gomes, un director venezolano con mucho talento y ya puedes encontrar este dúo musical en todas las plataformas digitales.

“Que si caigo en otras bocas, No meto el corazón en esas cosas Juro, si peleamos no es por otra, Es mi instinto, no hay de otra” parte la canción.