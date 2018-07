El renacer de Mandy Moore: desde su triunfo en televisión a su regreso a la música

La serie 'This Is Us' se convirtió de forma indiscutible en la gran revelación televisiva de 2016 y, en consecuencia, devolvió a su protagonista Mandy Moore a la primera línea de actualidad. La actriz y cantante, que lleva más de dos décadas frente a las cámaras, había abrazado un perfil más discreto centrándose en proyectos de doblaje con el filme 'Enredados' durante su matrimonio y posterior divorcio de Ryan Adams, pero la producción de la NBC la convirtió de nuevo en uno de los rostros más reconocibles del momento.

Lo cierto es que ella ya está acostumbrada a lidiar con estos repuntes en su popularidad gracias a su etapa de estrella juvenil, durante la que se consagró como una de las estrellas pop más populares de su generación y rodó películas tan inolvidables como 'Un paseo para recordar'.

El personaje de Rebecca Pearson -una madre de tres hijos de la misma edad (dos de ellos mellizos)- le ha dado la oportunidad de interpretar uno de sus primeros papeles maduros y le ha valido una nominación a los Globos de Oro, un éxito que quiere aprovechar para realizar su regreso por todo lo alto a su otra gran pasión: la música.

"Han pasado diez años desde que publicara un disco. Estoy volviendo a meterme en el estudio en este mismo momento y he empezado a componer otra vez", ha revelado la artista, que en 2012 anunció que estaba trabajando en nuevo material junto a su entonces marido que nunca llegó a ver la luz.

La estrella ya ha adelantado que en su próximo trabajo sus fans podrán apreciar la influencia de su prometido, Taylor Goldsmith -líder la banda Dawes-, aunque sin especificar cómo afectará eso a su nuevo sonido.

"Vivo con un compositor, así que la música es una constante en nuestro hogar", ha explicado a su paso por el programa de Jimmy Kimmel, sin descartar la posibilidad de que algún día de animen a grabar un dueto juntos. "Puede que sí... De momento escribimos y cantamos juntos. Yo ya he cantado en sus discos y quiero que él toque en los míos".