Manuel Carrasco se planteó abandonar la música tras su paso por "Operación Triunfo"

El cantante Manuel Carrasco puede presumir ahora de ser uno de los artistas españoles más populares y aclamados del momento, como ha quedado certificado con las notables ventas de sus dos últimos discos -'La cruz del mapa' y, sobre todo, su predecesor 'Bailando el viento'- y la asombrosa facilidad con la que es capaz de llenar estadios tan míticos como el de La Cartuja de Sevilla.

Sin embargo, el intérprete onubense ha preferido sincerarse sobre aquellos baches que sufrió su carrera profesional, curiosamente, en los años inmediatamente posteriores a su salto a la fama tras su participación en la segunda edición de 'Operación Triunfo', en la que quedó en una más que respetable segunda posición. Como él mismo ha reconocido ahora, esa popularidad "mediática" de la que disfrutaba en 2003 no se tradujo necesariamente en resultados positivos a nivel comercial.

"Fue un momento muy importante en mi vida, pero lo que vino después fue muy complicado porque me sentí muy solo. Había un contraste muy raro, porque era un artista muy mediático por haber salido en televisión, pero luego poca gente me escuchaba", ha explicado en una entrevista al diario El País para, justo a continuación, expresar su satisfacción ante el hecho de no haber tirado la toalla pese a las adversidades.

"Ahora el tiempo me ha dado la razón, pero en algunos momentos me planteé dejar la música", ha asegurado.El espaldarazo artístico que se desprende de la buena acogida de crítica y público que recibió, hace dos años, el mencionado 'Bailar el viento' -cuyo éxito le llevó a ofrecer sus primeros recitales en Latinoamérica-, no solo le llevó a ganar confianza en sí mismo y en su propuesta musical, sino que también le sirvió para adquirir motivación adicional de cara a la elaboración de 'La cruz del mapa', un álbum que presentará en directo este verano por toda la geografía española.

"El último disco había funcionado tan bien, que me hizo darme cuenta de que debía preparar muy bien el próximo", ha explicado en la misma conversación sobre los meses en que decidió aislarse del mundanal ruido para centrarse en las labores de composición del disco, una etapa en la que también tuvo tiempo para debutar en la paternidad y, poco después, casarse con la mujer de su vida: la periodista Almudena Navalón, madre de su pequeña Chloe.