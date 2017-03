Manuel Carrasco se prepara para reencontrarse con sus fans mexicanos

Al igual que otros muchos artistas españoles que acaban dirigiendo sus carreras hacia mercado latinoamericano, el cantante Manuel Carrasco está decidido a emular ahora en territorio mexicano la multitudinaria acogida y las críticas tan favorables que, a lo largo de todo 2016, recibió su exitosa gira 'Bailar el Viento Tour' en cada una de sus paradas por toda la geografía española.

Tanto es así, que el intérprete onubense no ha podido contener su entusiasmo ante la oportunidad de actuar frente a sus fans del país azteca, que ya pudieron disfrutar el año pasado de su presencia durante su breve paso como colaborador en la edición mexicana de 'La Voz', el próximo 12 de octubre en el auditorio El Plaza Condesa de Ciudad de México, como ha anunciado él mismo a través de las redes sociales.

"México, ¡qué alegría anunciarte! Qué feliz me hace que bailemos al viento", escribió en su perfil de Instagram junto a una imagen promocional de su esperado concierto en la capital del país, una de las muchas fechas que componen el calendario de espectáculos de 'Bailar el Viento' en su edición de 2017.

La llegada del famoso artista a tierras mexicanas se producirá poco después de que, junto a su pareja, la periodista Almudena Navalón, se estrene en la paternidad con el nacimiento de la niña que esperan, que llegará al mundo como muy tarde el próximo mes de septiembre, todo un acontecimiento al que sin duda Manuel hará referencia cuando se encuentre cara a cara con su entregado público.

Sin embargo, es más que probable que el que fuera concursante de 'Operación Triunfo' se sienta hasta cierto punto desubicado al tener que separarse temporalmente de las dos mujeres más importantes de su vida, teniendo en cuenta que poco antes de viajar a México el año pasado, Manuel confesaba que en ocasiones la vida en la carretera le resultaba muy solitaria.

"Muy bien. Voy a colaborar en 'La Voz', seré un co-coach, el ayudante del coach. Será una buena herramienta para que mucha gente me conozca en ese país tan grande. La aventura está siendo maravillosa", contaba a la revista Diez Minutos. "Pero se sacrifica la familia, por la distancia. Es una profesión llena de soledad, aunque la mayor parte del tiempo estés rodeado de gente. Cuando eres joven y tienes 20 años, viniendo de un pueblo como yo, el choque es grande. Pero me ha venido muy bien porque me he hecho fuerte a partir de ahí", explicaba en la misma entrevista.