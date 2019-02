Margarita Henríquez rumbo a Chile para participar en Viña del Mar

Llegó el día. La cantante panameña Margarita Henríquez, partió este domingo rumbo a Chile para su participación en el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar en Chile.

Así es, la intérprete representará a Panamá en la categoría Folclórica del importante concurso musical con su tema "Mi Tierra Te Llora".

En horas de la tarde de este domingo, Margarita publicó a través de su cuenta de Instagram una fotografía dentro del avión junto a Arístides Burgos, quien la acompañará en este aventura, junto a su equipo de músicos.

"Mi querido @burgosaristides eres una persona excepcional de quien he aprendido tanto, te conozco desde pequeña, trabajé contigo, me regañate a lo peeeerro y hoy nos toca vivir juntos esta experiencia, y es que no podría haber vivido esto con más nadie que no fueras tu!

Nos ha costado (dice que lo parimos, no niñoo fue cesárea) jajaja te quiero un mundo! Gracias por estar conmigo, y llevar las riendas de este proyecto", expresó.

Henríquez estará participando ante el reconocido "Monstruo" de la Quinta Vergara, durante este importante evento que inicia el 24 de febrero y culmina el 1 de marzo. Mucha suerte a Panamá en el Festival de Viña del Mar, quien estará representada tanto por Henríquez como por Mr. Saik, quien este sábado partió a Chile.