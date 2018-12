Margarita Henríquez da detalles sobre los preparativos para Viña del Mar

Margarita Henríquez, quien representará a Panamá en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar-Chile, con el tema "Mi Tierra Te Llora", en la categoría Folclore; estuvo este martes en Tu Mañana, dando detalles sobre los preparativos para su participación en este importante evento.

Henríquez fue acompañada del grupo de músicos que forman parte de la pieza musical.

Edgar Hurtado, compositor del tema nominado expresó que "esto es una gran experiencia y una gran oportunidad que hayan escogido esta canción, me siento muy contento y agradecido también con Margarita por esa gran interpretación. Es como un hijo, llega la inspiración, nace, se va desarrollando, se produce, pasa por muchas manos, llega a ser interpretada y cuando alcanzas un éxito con esa canción es como ver a un hijo exitoso, es muy emocionante poder tocar muchos corazones con una obra tuya".

Por su parte, el productor de "Mi Tierra Te Llora", Marcelino Guerra, contó que cuando ya todo estaba listo para grabar, Margarita se presentó en el estudio con un "gran súper resfriado y alergia", pero que no tenían posibilidades de grabar otro día, así que estuvieron ensayando por horas hasta sacar el tema.

"Estuvimos metidos en el estudio, me encerré en el cuartito de grabación por horas, no podíamos cambiar el día de grabación, fue un esfuerzo sobrenatural, me ponía miel, pastillas a domicilio, de todo...pero se pudo lograr", manifestó la intérprete panameña.

Henríquez viajará a Chile junto a sus músicos, Juan en el tambor y José Miguel Velásquez en la mejoranera.

"Estoy emocionado, es una bonita experiencia, voy en la parte de la percusión tocando el tambor, a darlo todo, a hacerlo bien, a hacer lo que mejor se pueda, vamos con todo", indicó uno de los músicos.

Asimismo, Velásquez dijo que "me siento muy contento de estar con grandes músicos, será la primera vez que voy a salir del país, es una bendición inexplicable".

Cabe señalar que Arístides Burgos será el representante artístico de Margarita Henríquez y su equipo en Viña del Mar, festival que se llevará a cabo desde el 24 de febrero hasta el 1 de marzo de 2019.