Margarita Henríquez lucirá una pollera en su 2da. presentación en Viña del Mar

Luego de comerse el escenario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, la representante de Panamá, Margarita Henríquez, reveló en exclusiva algunos detalles de su próxima presentación que será este miércoles 27.

Así es, tras el hermoso y potente espectáculo que brindó Margarita la noche de este lunes con el tema "Mi Tierra Te Llora" fue abordada por el músico y presentador de A lo Panameño, Víctor Ballesteros, a quien le contó cómo se sintió en ese momento tan importante y además reveló que este miércoles saldrá vestida de pollera pero no de cualquiera, sino que lucirá la pollera ganadora de la Medalla Margarita Lozano en el 2016, de la mano de Edwin Horacio.

"Dios mío, estaba en automático yo, yo entré allí y yo no sé, te digo yo, yo nada más los escuché a ustedes chillar y cuando salí digo yo, bueno Dios esto es para ti, lo único que me acuerdo es que dije, primero para ti y salí a cantar, hasta saloma me salió, bueno allí estamos gracias a Dios, viene la segunda ronda, estamos enfocados, tenemos que seguir disciplinados, nada de estar creyendo que nos fue bien, no no no no, pase lo que pase estamos felices por todo el amor panameño pero esto sigue siendo una competencia y hay que dar el 100%...", expresó la talentosa artista.

Asimismo, brindó unas palabras de agradecimiento a todos los medios de comunicación por el apoyo y al público en sus casas por darle su voto a través de la aplicación "Claro Viña 2019".

"Mi agradecimiento es con ustedes, primero, a la gente de los medios, a ustedes que han estado aquí pendiente de todo lo que está pasando, segundo a mi querido Panamá bello que no se perdió nada, tomaron café a lo caballo para no dormirse y estar pendiente de lo que pasaba, para estar con la aplicación, me enteré que los demás países están poniéndome 1 para bajarme el promedio, así que hay que estar muy pendiente y muchachos sigan votando allí con la aplicación duro duro duro, 7 estrellas hasta lo último, pendientes con esa calificación".