Mariah Carey se siente más feliz "componiendo" que actuando

Aunque si por algo se ha destacado a lo largo de los últimos 20 años, además de por su condición de diva que es, es por haber enamorado a buena parte de la opinión pública con su potente directo, lo cierto es que Mariah Carey revela ahora que el aspecto más gratificante de su trabajo reside realmente en el proceso creativo que tiene lugar en la privacidad de su estudio.

"Necesito estar en el estudio, siento que soy una persona completamente diferente cuando no estoy entre esas cuatro paredes", confiesa la artista en un extracto de su programa de telerrealidad 'Mariah's World' en presencia de su estilista y confidente Kristofer: "Actuar ante tus fans es algo completamente diferente, pero componer música en el estudio y dejarte llevar por las emociones es lo que más me gusta del mundo", añadió.

Pero al margen de las satisfacciones que le brinda la composición musical desde el punto de vista profesional, lo cierto es que la tarea de escribir canciones también supone para ella una actividad muy "terapéutica" que le ayuda a verbalizar sus emociones.

Escribir mis propios temas me parece algo muy sanador. El estudio y las vivencias que te proporciona el proceso creativo me hacen sentir como en casa, me ayudan a reconectar con mi verdadero yo