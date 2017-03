"Mejor que a ti me va", una historia de despecho y reivindicación con Cepeda

Una canción que se puede dedicar pero que muchos no quieren que se la dediquen, así es "Mejor que a ti me va", del cantautor colombiano Andrés Cepeda quien lanza el más reciente video de este tema junto a su amigo y compositor Fonseca.

A ritmo de reggae, los dos músicos colombianos cuentan una historia de despecho y reivindicación "que hace parte de las vivencias de muchas personas y nos habla de una cosa que pasa en la vida: cuando haces cosas malas se te devuelven", manifestó Cepeda a Efe en Bogotá.

El tema, que hace parte del exitoso "Tour Compadres" que realizaron los dos artistas a finales de 2016, y que en esta ocasión se grabó en Bogotá, muestra la gran conexión entre ambos acudiendo a nuevos ritmos.

"Quisimos hacer algo en donde no estuviéramos invadiendo el territorio ni del uno ni del otro, que fuera un lugar neutral en donde no sonara a lo típico y encontramos que en el reggae teníamos algo que nos gustaba mucho", aseguró Cepeda.

Un estilo que también "tuviera un acompañamiento feliz para que la gente se conectara más".

Así como ha podido compartir escenario con Fonseca, uno de los grandes anhelos de Cepeda es poder hacer un dúo con su también compatriota Carlos Vives.

"Somos muy cercanos, me ha apoyado mucho en mi carrera y nunca hemos cantado juntos sino espontáneamente en escenarios pero nunca una grabación", contó.

Cepeda, ganador del Grammy Latino 2013 en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional con "Lo mejor que hay en mi vida", ha puesto en escena distintos matices musicales, pero si tuviera que escoger uno que lo defina ese es el bolero.

"Lo que más me gusta son las canciones románticas; los boleros y las baladas es lo que más me mueve aunque lo que tiene sabor tropical como el reggae o la salsa me gusta mucho", afirma.

El próximo jueves, Cepeda iniciará una serie de conciertos en Bogotá con "Mil ciudades", "Guitarra y voz" y "Big Band" como antesala a su gran gira por México en abril y algunas ciudades de Europa como Madrid, Barcelona y Valencia (España), Londres, París; y Milán (Italia).

Ante la expectativa del público que encontrará en este periplo musical, Cepeda afirma que tanto el latinoamericano como el europeo a nivel de ciudades tienen personalidades diferentes y ve cómo la gente es más "explosiva, más cariñosa, más analítica o más concentrada" en un lugar que en otro.

"En el caso de los latinoamericanos somos muy rumberos, nos gusta mucho hacer de un concierto una fiesta, el europeo es un poco más sobrio en su apreciación del evento pero tiene maneras diferentes de expresar una música que le gusta", señaló.

Entre los proyectos del cantautor está continuar con su tour en junio en Estados Unidos, además de preparar material para un nuevo álbum del que ya está escribiendo varias canciones.

"Todavía estoy en una etapa muy temprana para saber qué sabor puede tener ese disco, pero espero tener algo antes de que termine el año", señala.