Melanie C ha comenzado a presentar en directo su nueva música

Las posibilidades de que las Spice Girls anuncien nuevas fechas con las que ampliar su gira ya concluida por distintas ciudades de Reino Unido parecen cada vez más remotas.

A los rumores de que Geri Horner no estaba dispuesta a pasar tantas semanas lejos de casa se suma ahora la noticia de que Melanie C ya ha comenzado a presentar en directo algunos de los temas en que llevaba semanas trabajando antes y después de la reunión de las chicas picantes.E

n la actualidad Mel se lanzado otra vez a la carretera con el colectivo queer 'Sink the Pink' para actuar en distintos eventos internacionales relacionados con las celebraciones del Orgullo que la llevarán a pasar por Brighton, Estocolmo, Ámsterdam y Dublín entre otros lugares.

Unos pocos afortunados ya han podido escuchar en esas citas uno de los sencillos que ha grabado, titulado 'High Heels'.De cara a este tramo de su carrera en solitario, que tenía aparcada desde que lanzara 'Version of Me' en 2016, la Spice deportista se ha rodeado de parte del equipo que ayudó a crear algunas de las canciones más populares de la banda femenina, como 'Wannabe', 'Spice Up Your Life' y 'Viva Forever', y de otras jóvenes promesas como Rae Morris y Fryars.

Su decisión de encerrarse de nuevo en el estudio de grabación, según sostiene el periódico The Sun, tendría mucho que ver con el hecho de que sus compañeras no estén interesadas en crear material inédito para sus fans y prefieran seguir recurriendo a su catálogo de grandes éxitos de cara a sus conciertos.