Metallica publica un libro de ilustraciones para niños

La legendaria banda de heavy metal ha querido realizar un bonito guiño a sus seguidores más pequeños, o a todos aquellos que crecieron escuchando su música y son ahora padres, publicando un libro de ilustraciones dirigido al público infantil que recorrerá su historia de la A a la Zeta, como bien indica su título: 'The ABCs of Metallica'.

Cada letra del abecedario estará dedicada a algún momento importante de su viaje musical, como el lanzamiento de sus discos 'Garage Days' o 'Master of Puppets', y ofrecerá además datos curiosos o poco conocidos de cada uno de sus componentes.

De cara a este nuevo proyecto, que llegará a las librerías el próximo 26 de noviembre, la formación ha unido fuerzas con el escritor Howie Abrams y el dibujante Michael 'Kaves' McLeer, que ya estuvo involucrado en la exhibición 'Obey Your Master' en la que distintos artistas elegían uno de sus temas favoritos de Metallica para reinterpretarlo llevándolo a su terreno.P

arte de los beneficios obtenidos con la venta de su cuento irá destinada a su fundación 'All Within My Hands', que trabaja con diferentes comunidades o directamente con fans del grupo para promover el acceso a la educación y colaborar con otras asociaciones en la lucha contra el hambre.