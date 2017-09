Miley Cyrus ya no se identifica con su éxito "Wrecking Ball"

Aunque el tema 'Wrecking Ball' y su polémico videoclip del año 2013 terminaron de consagrar a Miley Cyrus como una de las estrellas del pop más polémicas y mediáticas de la escena musical, la intérprete asegura ahora que esa etapa de rebeldía y provocación -en la citada grabación aparecía desnuda sobre una bola de demolición y lamiendo un martillo- ha llegado definitivamente a su fin, para dar paso a un período de su carrera mucho más maduro y, sobre todo, más "profundo" en lo que al plano compositivo se refiere.

"Mucha gente suele mirar al pasado y de repente les inunda un sentimiento de vergüenza, diciendo cosas como 'Ojalá no hubiera hecho esto o lo otro'. No es mi caso, y desde luego no me importa haber aparecido desnuda, por cierto. Lo que pasa es que ahora siento que me encuentro en otro nivel superior a la hora de escribir canciones", explicó la que fuera protagonista de 'Hanna Montana' a la revista NME.

"En el aspecto puramente lírico, tengo que decir que ['Wrecking Ball'] no me impresiona demasiado ni refleja cómo soy en realidad, pero no me importa porque tampoco era ese el objetivo de la canción", añadió para insistir en la evolución que ha experimentado su trayectoria artística desde entonces.

En cambio, su próximo trabajo discográfico, 'Younger Now', que contiene la ya exitosa y conmovedora balada 'Malibú', supone un verdadero ejercicio de introspección que ha llevado a Miley a proyectar una imagen más compleja e incluso vulnerable de su persona, rechazando además aquellas ideas preconcebidas o restrictivas que la opinión pública ha venido percibiendo de ella.

"Creo que en este álbum demuestro que soy mucho más abierta de mente que antes, sobre el mundo y sobre mí misma, en plan: 'Ok, puedo ser diferentes cosas a lo largo del día'. Y es que no puedo ponerme barreras y muros para definirme, y animo a todo el mundo a que evite esto mismo", reflexionó en la misma conversación, antes de poner como ejemplo a su amiga Madonna de la lucha incesante que han tenido que llevar a cabo las mujeres para reivindicar su valía en la industria musical.

"De alguna manera 'Younger Now' también versa sobre el sexismo y la discriminación que sufren las mujeres a una cierta edad. Sé que para las mujeres es especialmente duro a medida que se van haciendo mayores. No entiendo por qué Madonna, que sigue moviéndose con esa gracia y estilo, sigue recibiendo tantos ataques", sentenció.