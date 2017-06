Miley Cyrus le dedica su nuevo sencillo a su padre Billy Ray

Resulta casi imposible desvincular la carrera musical de Miley Cyrus de la de su padre, el cantante country Billy Ray Cyrus. Y no es para menos, ya que fue precisamente él quien animó a su famosa hija a perseguir su sueño de convertirse en intérprete e incluso la ayudó a hacerlo realidad presentándola a las audiciones para protagonizar la serie infantil 'Hannah Montana', donde el músico también daba vida a su padre en la ficción y que finalmente convertiría a la joven Miley en una estrella Disney.Ahora, la cantante le ha querido dar las gracias por todo su apoyo aprovechando que se acerca la celebración del Día del Padre en el mundo anglosajón -el próximo domingo 18 de junio-, y qué mejor manera de hacerlo que dedicándole su nuevo sencillo, 'Inspired', en el que evoca los recuerdos de su infancia juntos.

"La canción dice: 'Pensando en aquellos días / Cuando volvía a casa con los pies sucios / Después de haber jugado con mi papá / Todo el día en el arroyo. Él siempre encuentra la manera / De saber qué decir / Así que cuando estoy triste / Él me hace sentir inspirada'", adelanta la artista en una entrevista concedida a Billboard, en la que también explica que espera lanzar un mensaje de esperanza con este tema que servirá para recaudar fondos para los jóvenes sin techo.Lo cierto es que, a lo largo de los años, Billy Ray ha sido la gran constante en la trayectoria de Miley desde su época de gran promesa juvenil a su paso a la etapa adulta, sin juzgar en ningún momento la imagen provocativa de su hija que esta utilizó como herramienta para deshacerse de la alargada sombra de Hannah Montana.

"Sabes, mi padre ha jugado un papel esencial en mi vida, en lo que yo soy. Hay gente que me ve como una persona algo desarraigada, pero la verdad es que soy una persona jod***mente familiar. Tengo una relación muy estrecha con mi padre. No sé si te diste cuenta que él estaba conmigo cuando actué en los premios MTV Video Music Award junto a Robin Thicke, ¡con solo un tango puesto! Le separaban unas cuatro personas de mí y él decía: '¡Qué incómodo!'", recuerda en la misma conversación, haciendo una clara referencia al controvertido vestuario que ella escogió para presentar la edición de la gala de 2015.

La prometida de Liam Hemsworth siempre ha recurrido a sus seres queridos para que le ofrezcan una opinión sincera sobre sus creaciones artísticas. Su próximo álbum -todavía sin título ni fecha concreta de lanzamiento- no ha sido una excepción, especialmente porque en él se podrá encontrar más de un guiño a su envidiable relación con su progenitor y otros miembros de su familia.

"Ella me dijo que había incluido algunas pequeñas referencias en el álbum, y me preguntó a ver si podía identificarlas. Cuando lo escuché, lo noté en seguida. Esa era mi vida con las chicas. Solíamos ir al arroyo a cazar cangrejos de río", reconoció para el mismo medio Billy Ray, a quien con el tiempo Miley ha aprendido a apreciar también como artista por mantenerse fiel a sus orígenes sin importarle las modas de una industria que, como ella bien sabe, no siempre premia la autenticidad.