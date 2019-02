Mr. Saik aclara que no es su intención burlarse con "La Chama"

"Yo tengo que explicarle al mundo"... La expectativa se había tomado Panamá ante la primera presentación de Mr. Saik en la competencia internacional del Festival Internacional de la Canción con un remix de los temas "Pégate Sexy - La Chama". En medio de su participación, Saik decidió detener el show para manifestar su sentir ante el mundo.

Desde que se estrenó la canción "La Chama" surgieron algunas críticas, pues para algunos la canción es un ataque contra los venezolanos. Por esta razón, él quiso dar explicaciones y la manera que encontró fue hacerlo en el escenario de La Quinta de Vergara, donde se concentran aproximadamente 20 mil personas durante el reconocido festival. Además, de las millones de personas que lo ven fuera de Chile.

Tras su presentación, Mr. Saik realizó una transmisión desde su cuenta de Instagram, durante la cual dio sus declaraciones ante lo ocurrido.

"Muchos no me entenderan… muchos no van a entender cuán difícil es… Desde el principio de la competencia, yo pedí que no quería cantar "La Chama" porque hay un tema en este momento volando que es lo que está pasando con los venezolanos".

Vale la pena, recordar que las canciones que interpretan los participantes en las competencias del Festival de Viña del Mar son seleccionados por los organizadores.

Desde mi punto de vista yo siento que estoy dándole en la herida

Durante el fin de semana se ha mantenido una situación tensa en Venezuela con el ingreso de la ayuda humanitaria, hechos que generaron más inquietud en Mr. Saik ante la reacción del público hacia su canción. Agregó que durante el show, varias personas se sentaron con desagrado... "el desagrado por mi, por mi canción".

"Yo siento, que desde el punto de vista de ellos yo me estoy burlando de ellos. Y no tengo corazón para eso. Ustedes me puede ver loquito, lo que sea, pero de corazón yo siento que estoy como hurgando una herida de una gente que tiene un dolor, que está sufriendo a otro f*** nivel".

La próxima presentación de Mr. Saik en el Festival de Viña del Mar será el próximo martes 26 de febrero. "De aquí en adelante, las cosas van a cambiar... yo me voy a activar", dijo el cantante con miras a su siguiente aparición en La Quinta de Vergara.