Muere el músico Peter Tork, bajista de los Monkees, a los 77 años

El músico estadounidense Peter Tork, quien se dio a conocer en la década de los sesenta como bajista de la televisiva banda The Monkees -un grupo ficticio que, sin embargo, protagonizaba una popular serie de la época-, ha muerto este jueves como consecuencia de la dura batalla que mantenía contra el cáncer de lengua que le fue diagnosticado hace casi 10 años.

Ha sido su hermana Anne Thorkelson la que ha confirmado la triste noticia a través de la página de Facebook del malogrado artista, en la que ha vinculado su deceso con las complicaciones derivadas de su dolencia, concretamente un carcinoma quístico adenoide, y en la que ha querido rendirle homenaje en nombre de todos sus familiares y allegados.

"Nos llena de tristeza tener que informar de algo tan devastador, que nuestro amigo, mentor, maestro y queridísimo Peter Tork ha dejado este mundo. Como ya habíamos mencionado en el pasado, el equipo que gestiona esta página está compuesto por los compañeros, amigos y familiares de Pete, por lo que en estos momentos apelamos a vuestra comprensión y amabilidad para poder llorar esta pérdida tan grande en privado", reza el comunicado publicado esta tarde.

Aunque en un principio la trayectoria de los Monkees debería haberse enmarcado únicamente en la célebre producción de la NBC, Peter Tork y sus compañeros - Micky Dolenz, Michael Nesmith y Davy Jones- cosecharon un éxito tan rotundo con la serie, que acabaron desembarcando igualmente en la industria discográfica.

Entre su formidable catálogo de sencillos, destacan sin duda los temas 'I'm A Believe', 'Last Train to Clarksville' y 'Pleasant Valley Sunday', así como 'Long Title: Do I Have To Do This All Over Again', una de las pocas canciones en las que Tork ejerció el papel de vocalista principal antes de abandonar la formación en 1968.