Músico Ben Lee explica el Islam en la era de Trump

El músico indie Ben Lee confía en sus habilidades para animar al Estados Unidos de Donald Trump a entender el Islam, en su nuevo material discográfico que acaba de salir a la luz.

Disgustado por el trato que el presidente estadounidense ha dado a los musulmanes, el ex abanderado del grupo Noise Addict grabó un álbum de canciones sobre el Islam, destinado especialmente a los niños, y con el que espera tener un gran impacto.

Con arreglos musicales alegres que se podrían escuchar en un salón de clases de kínder, los temas de "Ben Lee Sings Songs About Islam for the Whole Family" ("Ben Lee canta canciones sobre el Islam para toda la familia"), explican las creencias centrales de esa religión, haciendo referencia al Coran.

Lee, un australiano que vive en Los Angeles, dice que ha conocido el poder de las canciones a través de su carrera y observando a su hija.

"Esa es la belleza de la canción pop, puedes decir cualquier cosa, y si tú lo dices en 2,5 minutos con un coro fácil de recordar, se convierte en algo digerible", señala el cantante de 38 años.

"Creo que estoy en un punto de mi vida en el que empiezas a darte cuenta de que cualquier efecto duradero que vayas a tener en la raza humana será a través de la influencia que puedas tener en la siguiente generación", dice a la AFP riendo.

Lee donará todas las ganancias del álbum a la organización American Civil Liberties Union, que ha enfrentado a Trump especialmente en asuntos de derechos civiles, como la prohibición de que ciudadanos de siete países de mayoría musulmana puedan ingresar a Estados Unidos, una medida que ha sido suspendida por la justicia.

Pero Lee no ve su álbum como algo político.

El músico, que creció en como judío, indica que alcanzó la espiritualidad en una "bifurcación del camino" en el que ya no pudo aceptar las religiones en forma literal aunque sí valorarlas.

La meta del álbum es "enfocarse en cosas comunes y empezar a pensar mitológicamente sobre esta narrativa cultural, e introducir a los niños en esa forma de pensar, que se opone al pensamiento literal", dijo Lee.

"Todas estas religiones son como la mitología griega o Shakespeare. Aportan una gran comprensión de la humanidad".

La música de "Ben Lee Sings Songs About Islam for the Whole Family" es acompasada y directa.

En "Ramadán", Lee rasga una guitarra folk-rock junto a maracas y un piano con jazz mientras explica el mes de ayuno.

Lee dice que ha leído mucho del Corán y estudiado el sofismo, un movimiento místico del islam que abarca a la música como una parte espiritual.

Las escuelas más conservadoras del Islam, como las wahabitas que imperan en Arabia Saudita, no ven con buenos ojos la música en la religión.

Lee dice que intenta ser completamente respetuoso con su álbum.

"No estoy describiendo imágenes de Mahoma", señala en referencia a la prohibición general del Islam de representar a su profeta.

"Estoy cantando canciones. No quisiera nunca que eso fuera percibido como un insulto".

El músico ha trabajado en cinco álbumes separados sobre las principales religiones -- budista, cristiana, hinduista, musulmana y judía -- pero dice que apresuró la salida de su último material a la luz de los eventos actuales.

Lee -quien ha colaborado con otros roqueros alternativos como Liz Phair y Dinosaur Jr., de Lou Barlow- contó en un álbum de 2013 sus experiencias con la ayahuasca, un psicodélico brebaje de chamanes amazónicos.

En un clima político que algunos describen como "post-verdad", Lee dice que su mirada sobre la religión es aún más oportuna.

"Todas las religiones, no importa qué tanto sean malinterpretadas y literalizadas, están centradas en la búsqueda de la verdad", señaló.