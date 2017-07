Natalia Jiménez se irá de gira con su hija de ocho meses

Con un nuevo disco bajo un brazo y su primera hija bajo el otro, Natalia Jiménez se prepara para comenzar la promoción de su esperado trabajo, 'Homenaje a la Gran Señora' en el que recuerda a la desaparecida Jenni Rivera, con una gira muy familiar en la que le acompañarán su marido Daniel Trueba -también su mánager- y su pequeña Alessandra de 8 meses."Ella irá con nosotros.

La incluimos como si fuera una más del crew [del equipo]. Solo si nos tocara viajar muy lejos, entonces quizás ya se tenga que quedar. Pero nada, de momento para hacer la gira en Estados Unidos pues se irá con nosotros", asegura la guapa española afincada en Miami en una entrevista a El Nuevo Heraldo, en la que descarta que dicha experiencia pueda suponer algún problema para la niña.

"Quisiera que mi hija aprenda a compartir con todo el mundo y que se prepare para enfrentarse a todo tipo de situaciones sociales. Creo que todas estas cosas que pasan en una gira la pueden ayudar en la vida".

De esta forma, la intérprete cierra una especie de círculo que comenzó al coincidir su embarazo con el inicio de la producción de este trabajo, el cual resulta además uno de los más especiales de su carrera al permitirle rendirle tributo a su gran ídolo, con quien desgraciadamente nunca tuvo la oportunidad de materializar esa esperada colaboración que llevaban tiempo planeando.

"Fue verdaderamente difícil. Yo tenía ocho meses de embarazo, y tenía que parar en medio de la grabación porque me quedaba sin aire. Además la niña me daba pataditas. Fue difícil, pero divertido", recuerda emocionada.

El empeño de Natalia por continuar adelante en el plano laboral nada más estrenarse en la maternidad también responde en gran parte a su deseo de reivindicar el papel de las mujeres en la industria musical latina, que desgraciadamente considera que cada vez tiene menos importancia.

"Por ahora, en las premiaciones, en los eventos de la industria, cada vez somos menos mujeres, y sobre todo mujeres nuevas, latinas. No sé qué está pasando, ¿será que es más fácil sacarle un disco a un hombre? Pero se me hace un poco extraño porque siempre ha habido muy buenas artistas latinas. Además en el mercado americano no es así: allí hay muchas mujeres creo que hasta más que hombres", reflexiona con tristeza al respecto.