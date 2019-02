Nicki Minaj se alía con Ariana Grande en su guerra abierta contra un productor de los Grammy

La de la rapera Nicki Minaj fue sin duda una de las grandes ausencias de la ceremonia de entrega de los premios Grammy que tuvo lugar el pasado domingo en Los Ángeles, aunque en su caso resultaba comprensible, a diferencia de las de Ariana Grande o Taylor Swift, por ejemplo ante la falta de candidaturas recibidas por su más reciente trabajo discográfico "Queen".

Y precisamente sobre este peliagudo asunto, que contrasta por cierto con el galardón que se llevó, en la categoría de mejor álbum de rap, su archienemiga Cardi B por su exitoso 'Invasion of Privacy', ha querido pronunciarse ahora la intérprete en su perfil de Twitter.

Sin referirse de forma directa al mencionado triunfo de su máxima rival en la escena del hip hop actual, la artista de Trinidad y Tobago no ha tenido reparo en atribuir los nulos reconocimientos cosechados por su álbum en la gran noche de la industria discográfica a la conflictiva relación que le une a uno de los principales productores de la gala, Ken Ehrlich, el mismo hombre al que días antes Ariana acusaba de haber mentido descabelladamente para justificar su decisión de no acudir al evento.

"Tengo que decir que yo también cabree mucho al hombre del que Ariana dijo que había mentido sobre ella", ha asegurado la artista en su Twitter al tiempo que recordaba el monumental enfado que exhibió la estrella del pop cuando se enteró de que Ehrlich le había responsabilizado a ella de la cancelación del esperado número musical que debería haber ofrecido en la gala.

"He estado callada durante los últimos siete años por miedo a que la tomaran conmigo y empezaran a hacerme bullying, pero en el próximo episodio de mi programa de radio "Queen" lo contaré todo porque la gente merece saber la verdad.Por otro lado, enhorabuena a todos los premiados el domingo", ha añadido con un punto de misterio.

Hay que recordar que la propia Ariana, quien explicó que su decisión de suspender su actuación se debía a las intolerables imposiciones de la organización y a la forma en que esta había tratado de "sofocar" su libertad creativa, volvió a dejar patente lo profundo de las desavenencias que mantiene con la cúpula de los Grammy durante la propia ceremonia al criticar abiertamente que el premio a mejor álbum de rap, el que se llevó Cardi, no fuera a parar al fallecido rapero Mac Miller.

"Mi**da", "qué basura" o "pero si habían invitado a sus padres", son algunas de las expresiones que empleó en un primer momento Ariana para manifestar su disgusto ante lo ocurrido, aunque posteriormente matizó que los calificativos en sí mismos no iban dirigidos ni a Cardi B ni al mencionado "Invasion of Privacy". Los tuits no tenían nada que ver con Cardi. Bien por ella. Lo prometo, y lo siento. No es basura en absoluto y eso no era lo que quería decir, y todos los sabéis", aclaraba a continuación.