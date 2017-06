Nile Rodgers celebra en Glastonbury su renacer físico y musical

Además de para ofrecer un repaso exhaustivo al sinfín de éxitos que define la trayectoria artística de su banda Chic, la presencia de Nile Rodgers en la ya clausurada última edición del mítico festival de Glastonbury ha servido para que el famoso guitarrista pudiera celebrar por todo lo alto su recuperación definitiva del cáncer de próstata que le fue diagnosticado en octubre de 2010.

Sobre el escenario, el músico estadounidense no pudo evitar rememorar la última vez que tocó en el famoso evento musical -en el verano de 2013-, y sobre todo el hecho de que en esa ocasión no se atreviera a hacer partícipes a todos los asistentes del que sin duda fue uno de los momentos más duros de su vida.

"La última vez que actuamos aquí fue hace unos cuatro años. Por aquel entonces no compartí esto con vosotros, pero dos años antes, mis médicos me habían dicho que padecía de un cáncer muy agresivo, que tenía que quedarme en casa y poner las cosas en orden", explicó durante su concierto en la última jornada del festival.

Para poder contrarrestar el duro golpe anímico que, como era de esperar, experimentó al enterarse de que padecía tan grave enfermedad, el artista no encontró otra manera de distraer su mente que haciendo lo que mejor sabe: trabajar en su música.

Por ello no se lo pensó ni un minuto antes de aceptar la propuesta que le hicieron el dúo Daft Punk y el intérprete Pharrell Williams para encerrarse juntos en el estudio de grabación, una colaboración que acabó materializándose en el exitoso tema 'Get Lucky' de 2013 que, junto a sus compañeros, le devolvió a lo más alto del panorama musical.

"Me fui a casa, reflexioné un poco y me dije a mí mismo: 'Bueno, eres músico. Si tienes que poner las cosas en orden, ¿qué significa exactamente?'. Resulta que entonces recibí una llamada de dos chicos franceses llamados Daft Punk y de un caballero llamado Pharrell Williams. Nos juntamos y escribimos esa canción titulada 'Get Lucky'", confesó sobre los orígenes del ya emblemático sencillo de la afamada banda electrónica.

Esta no es, sin embargo, la primera vez que Nile Rodgers se pronuncia públicamente sobre su exitosa lucha contra el cáncer -de hecho, ya confirmó su recuperación en Twitter en 2013 y, un año después, celebraba con sus seguidores el primer aniversario de tan buena noticia-, pero también es cierto que son raras las ocasiones en que el artista se dirige directamente al público para desahogarse sobre asuntos tan personales y delicados.

"Esta noche me siento el hombre más afortunado del mundo porque hace seis años el médico me dijo que tenía que poner las cosas en orden y hoy, seis años después, ¡ya no tengo cáncer!", concluyó antes de proseguir con su actuación.Varios meses después de sus médicos confirmaran sus peores presagios en lo que a su estado de salud se refería, Nile decidió revelar públicamente su condición a través de su blog personal, excusándose además por haber estado desaparecido tanto tiempo y confesando su temor ante el período de incertidumbre en el que se encontraba inmerso.

"El 27 de octubre de 2010, me enteré de que tenía un cáncer muy agresivo. En un instante, mi feliz universo musical explotó ante mí. Después de consultarlo con varios doctores, decidí someterme a una serie de operaciones radicales para tratar de eliminar el cáncer por completo. Solo se lo conté a muy pocas personas porque no quería preocupar a nadie, especialmente a mi familia durante las fiestas. Llevé una vida normal -todo lo bien que pude- hasta que un día ya no pude llevarla. Mi mano había perdido de repente la fuerza muscular y a eso le siguieron varios episodios de mucho estrés. Acabo de volver a casa y quería explicar por qué he desaparecido últimamente a todo el mundo y compartir con vosotros mis ganas de vivir y mi pasión por la música y la gente", escribía entonces.