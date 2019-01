Noche de gala de Panamá Jazz Festival estará cargada de sorpresas

View this post on Instagram

Gunhild Carling, nacida el 7 de mayo de 1975, es una músico de jazz sueca y multi-instrumentista. Ella es famosa por tocar tres trompetas al mismo tiempo. • Carling se hizo conocida por su actuación en Allsång på Skansen el 20 de julio de 2010. El mismo año, se convirtió en comentarista experta para Dansbandskampen en SVT. Gunhild toca el trombón, la gaita, la trompeta, la grabadora y el arpa, y con frecuencia mostrará todas sus habilidades en una canción, a veces bailando tap o cantando. Carling compitió como bailarina en Let’s Dance 2014 en TV4, quedando en tercer lugar. En 2013, actuó con su ‘Carling Big Band’ en el Palacio Real de Estocolmo en la celebración del Ruby Jubilee del Rey Carl XVI Gustaf, y en 2016 actuó en la celebración del cumpleaños número 70 del rey Carl XVI Gustaf. Ella actúa como cantante y multi-instrumentista en varias de las adaptaciones de canciones pop de Scott Bradlee Postmodern Jukebox, incluida su versión de ‘Never Going to Give You Up’, una versión de jazz de los años 20 de ‘Material Girl’, una versión vintage de jazz de 'The Final Countdown' de Europa y una versión de jazz de Pharrel Williams 'Happy'. • @gunhildcarling • #PJF2019 #panamajazzfestival #panamajazz #panama #jazz #jazzfest