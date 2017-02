Nuevo tema de Joey Montana "I Love You pero…", estrenará el 14 de febrero

El exitoso cantante panameño, Joey Montana, se mantiene trabajando constantemente y no ha parado, como muestra de ello el próximo martes 14 de febrero estrenará su nuevo tema “I Love You pero…”.

Así lo anunció a través de su cuenta de Instagram, con la imagen de un corazón roto y un pedazo de la canción que dice: “Si un día me enamoro te lo juro, me aseguraré que no sea como tú, lo peor que me ha pasado en la vida, sin dudar eses tú”.

“I Love You pero…!, es producido por Predikador, con quien ha venido trabajando el artista chiricano por varios años.

“…Si alguien te hizo sufrir y quieres desquitarte, este será el tema indicado”, escribió el cantante. Esperaremos con ansias este sencillo, que seguramente se pegará en las emisoras del país y del mundo.