Gary Oldman y Duran Duran hacen un concierto en homenaje a David Bowie

El actor Gary Oldman y el cantante Simon Le Bon, líder y vocalista de la mítica banda Duran Duran, fueron algunos de los muchos rostros conocidos que, ayer domingo, ofrecieron un conmovedor espectáculo en el O2 Academy de Brixton (sur de Londres) para honrar la memoria del desaparecido David Bowie en su barrio natal y coincidiendo con el día en que este hubiera cumplido 70 años de vida, una efeméride truncada por la dramática muerte del cantante el año pasado a consecuencia de un cáncer.

Uno de los momentos más especiales del evento tuvo lugar cuando Simon, apostado a las afueras del recinto, congregó a las masas a su alrededor mientras interpretaba uno de los temas más reconocibles del malogrado artista, 'Let's Dance' (1983). Por su parte, el premiado actor dirigió a los presentes un discurso lleno de anécdotas y recuerdos personales que, además de ensalzar la calidad artística de su fallecido amigo, sirvió para humanizar aún más la figura de un intérprete en ocasiones envuelta de misterio y ambigüedad.

Poco antes de que empezara el concierto tributo, la viuda de David Bowie, la modelo Iman, compartió en su perfil de Instagram el homenaje más sentido y personal de los muchos que poblaron las redes sociales para celebrar las siete décadas que ayer domingo hubiera cumplido el legendario intérprete, a dos días de que llegue el primer aniversario de su fatídica muerte.

"8 de enero. Amor eterno. Bowie para siempre", reza el título del enternecedor montaje fotográfico que publicó la maniquí en su cuenta de la famosa plataforma para recordar algunos episodios clave en la vida del mito de la música.Y precisamente para mantener vivo su excelso legado artístico, esta semana ha salido a la venta un maxi single especial con canciones pertenecientes al musical 'Lazarus', escrito por Bowie antes de fallecer junto a algunos de sus más estrechos colaboradores, entre las que destaca no solo el tema homónimo -uno de los sencillos de su último disco de estudio, 'Black Star' (2016-), sino también temas inéditos como 'No Plan', que se ha visto acompañado por un videoclip, 'Killing A Little Time' y 'When I Met You', sus últimas composiciones en el estudio de grabación.