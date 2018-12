Orquesta uruguaya rinde homenaje a los Beatles a 50 años de "Hey Jude"

La Orquesta Filarmónica de Montevideo rindió hoy un homenaje a la banda británica The Beatles a 50 años de "Hey Jude", canción de autoría de John Lennon (1940-1980) y Paul McCartney, con un concierto a cielo abierto en el Teatro de Verano de la capital uruguaya.

Así lo expresó a Efe el violinista Federico Nathan, responsable de la iniciativa que lleva su nombre y que se unió a esa agrupación musical para este tributo que con 11 canciones tiene como objetivo recorrer la discografía "más conocida por las personas en general" con "reelaboraciones" de los temas musicales que dan espacio a ciertas "improvisaciones".

"Mi música tiene variedad de estilos, entonces, las personas encontraron con una 'And I love her' que suena como Bossa Nova, una 'Here comes the sun' que suena como un tema de Mozart y una 'Eleonor Rigby' que se parece a un tango", ilustró.

La idea de este concierto, de un poco más de una hora de duración, surgió en 2013, cuando Nathan quería hacer algo "con un grupo de rock" que le gustara y que, a su vez, fuera "conocido por la gente en general" y no solo por los expertos en música.

"Los Beatles, en ese aspecto, me parecen los artistas más grandes que han habido por ser complejos e interesantes para la gente que sabe de música, pero muy claros y muy grandiosos para las personas que no lo hacen", sostuvo el compositor.

Además, Nathan sumó al programa, como canción de cierre, un tema suyo de 2016 que mezcla "candombe" -ritmo de percusión típico uruguayo con raíces africanas- con música clásica.

Por su parte, el director del espectáculo, Martín García, indicó a Efe que gracias al "virtuosismo de Nathan", y de su banda que contó con 25 músicos en esta presentación, este trabajo resultó "sencillo".

"Cuando me invitaron a dirigir la Filarmónica (de Montevideo) para este espectáculo, que Federico (Nathan) llamó 'Dialogo con los Beatles, vi que con la improvisación, la mezcla de estilos y su propio virtuosismo como violinista, pudo reelaborar a los Beatles con sinergia muy rica entre el tema original y la nueva visión", expresó García.