Ozzy Osbourne da marcha atrás y no se retirará por completo de los escenarios

Puede que el cantante y líder de Black Sabbath Ozzy Osbourne se encuentre estos días en plena gira de despedida -la segunda en realidad, ya que se llama 'No More Tours 2' [No Más Giras 2]- tras asegurar el año pasado que ya le tocaba irse retirando de los escenarios para centrarse exclusivamente en su trabajo en el estudio de grabación y en seguir acumulando álbumes en su ya dilatada discografía.

Sin embargo, a través de unas sorprendentes declaraciones que probablemente alegrarán el día a su legión de seguidores, el veterano músico ha dejado entrever ahora que quizás se apresuró demasiado a la hora de dar título a su actual periplo de conciertos, ya que de momento no tiene intención de dejar de recorrer el mundo siempre que su físico y su salud se lo permitan.

"Creo que la gente no lo ha entendido bien o se me ha malinterpretado. La verdad es que debería haber llamado a mi gira algo así como el 'Tour de Ir Bajando el Ritmo'", ha bromeado el intérprete en conversación con el diario Pasadena Star News para insistir, a continuación, en que a día de hoy tiene demasiados recitales programados a lo largo y ancho del planeta como para pensar siquiera en la idea de jubilarse.

"Creo que voy a seguir saliendo de gira, pero probablemente ni con la frecuencia ni con la intensidad de antaño. Llevo cincuenta años haciendo esto y tengo que pensar tanto en mi bienestar como en mi vida familiar. No quiero aparecer un día muerto en medio de mi habitación de hotel, pero tampoco quiero dejar de darle a la gente lo que quiere.Lo más probable es que ahora ofrezca conciertos más relajados y muchos de ellos serán tipo Las Vegas", ha añadido en la misma entrevista.

El astro de la música tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer referencia a su edad (70 años) y a su condición de abuelo para justificar su necesidad de dedicar menos tiempo a su faceta de roquero y más a aquellos aspectos de su vida personal a los que, hasta ahora, no había podido prestar tanta atención como le hubiera gustado.

"A ver, quiero decir que tengo nietos y 70 años a mis espaldas. No voy a parar, eso lo tengo más o menos claro, pero tengo que dosificar mis actuaciones para poder dedicarle tiempo a los míos", ha apostillado Ozzy Osbourne en la misma entrevista, eso sí, sin hacer mención alguna a la infección que sufrió hace unos meses en su mano y que le llevó tanto a someterse a una operación de urgencia como a posponer determinados conciertos que tendrá que retomar tan pronto como dé comienzo el año 2019.