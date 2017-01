635x357 Pablo y Haydée Milanés plasman su "amor" como colegas. NATALIA CANO (Associated Press)

Cuenta Pablo Milanés que desde muy pequeña, su hija Haydée ya daba muestras de su musicalidad.

Una noche, con apenas seis meses de nacida, comenzó a balbucear las primeras notas del himno nacional cubano que se escuchaba de fondo en la radio, mientras el cantautor y su esposa miraban sorprendidos el talento que ya manifestaba la nena.

Su padre se convirtió en la primera influencia para la intérprete de 36 años, quien creció viéndole ensayar, actuar y componer canciones. Aunque la diferencia de estilos entre ambos es notable- el famoso trovador es conocido por sus piezas de protesta dedicadas a la revolución cubana, y ella por sus interpretaciones de jazz, bolero y bossa nova - ambos coinciden en algo: una admiración mutua.

"Desde chiquitita ella ya sentía la música, es sorprendente ... pero ella sola encaminó ese talento", dijo el cantautor de 73 años el martes por la noche en una entrevista telefónica con The Associated Press.

De la admiración que siente por su padre, Haydée tuvo en 2012 la idea de homenajearlo en un disco con algunas de las piezas más representativas de su discografía, y algunas otras menos conocidas pero igualmente significativas.

El resultado llegó años después con "Amor, Haydée a dúo con Pablo Milanés", el álbum que la cantautora lanzó en Cuba en el 2016 y que llegará a México, Colombia y otros países de Latinoamérica en febrero.

"Creo que fui un poco rebelde, al principio renuncié a mi apellido, me presentaba solo como Haydée, porque quería construir mi carrera yo sola, y creo que ahí exageré", contó la cantante a la AP, en una entrevista realizada el miércoles en la capital mexicana.

"Luego reflexioné, y me di cuenta de que me siento muy orgullosa de mi apellido, pero reconozco, y lo confirmo con este disco, que con mi padre, tengo las más grandes influencias", apuntó la cubana.

Padre e hija llegarán el 31 de marzo al escenario del Plaza Condesa de la capital mexicana, donde interpretarán piezas como "Para vivir" y "Hoy la vi", éste último un tema de 1976 que fue incluido en el disco homenaje por sugerencia del mismo Pablo.

"Retomamos algunas canciones que no han tenido esa suerte de ser tan conocidas, pero que son bellísimas y es una pena que el público no las conozca", dijo Haydée.

Pablo Milanés fue junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola una de las figuras centrales de la Nueva Trova, movimiento nacido a finales de 1960 y considerado como la banda sonora de Cuba tras la Revolución. En opinión del músico, luego de la muerte de Fidel Castro, le corresponde al pueblo hablar por sí mismo sobre los cambios políticos y sociales que se esperan en el país.

"Yo creo que es hora de que el pueblo cubano hable por sí mismo, yo no tengo que hablar más por ellos", subrayó el músico, quien llegó a ser diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular. "Hablar de lo que le preocupa, lo que le gusta, lo que es criticable, y lo que no es criticable".

"No es que no me guste hablar de política, pero estoy cansado", expresó. "Tengo 74 años y llevo exactamente 24 años hablando de política, y mis palabras se han quedado en las nubes, en el viento".

Sobre la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, tras lo cual ha ordenado retirar a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, así como construir un muro en la frontera con México, Pablo Milanés dijo lo consideró un riesgo para el mundo.

"Fue una aberración, eso independientemente de la política cubana. Cuando analizamos el problema de Estados Unidos, es un problema muy peligroso, no sólo para México, sino para todos", opinó el artista. "Estados Unidos ha sacado una faceta que a mí me sorprendió extraordinariamente . Y es el pueblo norteamericano el que ha votado por esas primicias que son escalofriantes en todos los sentidos".