Panameña triunfa en Israel's Got Talent

graciass a todos por apoyarme en esta increíble experiencia de @gottalentisrael me siento suuperrr emocionada de haber ganado la final de categoría de jóvenes!!💗💗LOS SUEÑOS SE CONVIERTEN EN REALIDAD🤩😍 thanks to everyone for supporting me in this amaazing experience of @gottalentisrael i feel so so excited to have won the kids finals!!!💗💗DREAMS REALLY DO COME TRUE🤩♥️ תודה רבה לכולכם שתמכתם בי וליוויתם אותי בחוויה הנפלאה הזאת של גוט טאלנט ישראל! אני כל כך מתרגשת שזכיתי במופע הילדים! חלומות באמת מתגשמים!💕💕 @ofershechter @asisraelof @noakirel_ @jordiprod @moranatias @theurigeller. FULL VID IN MY BIO