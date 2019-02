Paris Hilton rescata su faceta como cantante

Cuando Paris Hilton aseguró tras la ruptura de su compromiso con Chris Zylka que la parte positiva de toda esa situación era que por fin tendría tiempo para dedicarse por completo a sus nuevos proyectos profesionales, en lugar de planear su fastuoso enlace, no estaba bromeando.La socialité, empresaria y DJ acaba de revolucionar a sus fans compartiendo en Twitter una fotografía en la que aparece posando frente a un micrófono, ataviada con un glamuroso vestido adornado con cristales y una boa de pelo azul celeste.

"De vuelta al estudio de grabación. Nueva música muy pronto", ha escrito junto a la imagen para confirmar el resurgir de su faceta como cantante, que tenía aparcada desde que el año pasado publicara el sencillo 'I Need You'.Ante el frenesí que ha desatado la noticia entre su fiel base de seguidores, la estrella también ha difundido un pequeño adelanto de una canción que ha dado a entender que se titulará 'You Make My Life Feel Like A Dream' y que rendiría homenaje a su ídolo personal Marilyn Monroe.

Por el momento no ha ofrecido ninguna fecha de cuándo o en qué formato sacará al mercado sus esperadísimos sencillos, aunque por lo que ella misma ha venido asegurando en los últimos tiempos, lo más probable es que no se anime a lanzar un álbum completo que sería en todo caso el segundo de su trayectoria musical.

En 2006, tras los buenos resultados que obtuvo con su single 'Stars Are Blind', Paris lanzó un disco homónimo que terminó de abrirle las puertas de una de las industrias que ha acabado por convertirse en uno de sus negocios más rentables: su trabajo como DJ.Sin embargo, ahora no recurrirá a esa fórmula. En su lugar, la celebridad ha decidido que apostará por lanzar únicamente sencillos, demostrando así que tiene un olfato incomparable para detectar los cambios en la maquinaria de hacer dinero y dar siempre con la fórmula del éxito.