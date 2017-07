Paul McCartney reivindica el rap en su papel de "poesía urbana"

A pesar de ser una de las leyendas más representativas de la historia del rock, gracias no solo al legado dejado por los Beatles sino también a su prolífica trayectoria en solitario, el incombustible Paul McCartney ha querido aprovechar la autoridad y el prestigio que se derivan de su dilatada experiencia para defender la integridad artística y el valor cultural de un género, el rap, que en apariencia podría parecer radicalmente diferente al suyo.

"Me resulta hasta cierto punto gracioso que mucha gente todavía menosprecie el rap diciendo cosas como: 'Oh, sí, solo requiere decir muchas palabrotas y mostrar arrogancia'", explica el intérprete en conversación con la revista Rolling Stone, antes de ejemplificar su posición con la experiencia tan reveladora que vivió hace unos años al asistir a un concierto conjunto de Kanye West -con quien él mismo ha colaborado- y Jay Z.

"Al verles actuar, me di cuenta de que sus palabras eran pura poesía y me dejaron gratamente impresionados. Creo que cuando escuchas las canciones en directo, en un concierto y como parte de una propuesta artística consistente, te das cuenta enseguida de la intención y el mensaje que quieren transmitir. Lo disfruté mucho y por eso estoy convencido de que el rap es una de las mejores expresiones de la poesía urbana", añade en la entrevista.

Tras definir el trabajo de los dos citados músicos como una valiosa "lección" sobre las vicisitudes de la vida, el veterano vocalista y guitarrista ha querido reflexionar sobre otros asuntos que, aunque podrían parecer banales en comparación con su anterior análisis sobre el impacto social del hip hop, para él revisten de una gran importancia ahora que se encuentra de gira por Estados Unidos.

"Siempre me llevo de gira un montón de cosas que en principio no necesito. A veces empiezo a meter objetos en la mochila y ni siquiera presto atención a lo que estoy haciendo. Pero como luego se me olvide esa mochila en alguna parte y no pueda disponer de ella, seguro que acabo necesitándola, ya sea porque tengo alguna 'demo' que quiero practicar o un libreto que tengo que revisar", revela el británico.