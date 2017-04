Pearl Jam, Tupac, Yes, Journey ingresan al Salón del Rock

Pearl Jam, el difunto rapero Tupac Shakur, Joan Baez, Electric Light Orchestra, Journey y Yes han sido incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Nile Rodgers recibió un premio especial en el evento, realizado en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, que comenzó con un homenaje a Chuck Berry.

Los nuevos incorporados pusieron fin al evento con una actuación en grupo. Previamente, Pearl Jam provocó emoción con rendiciones de sus temas más conocidos.

David Letterman presentó a la banda y mostró una pequeña guitarra y una carta que, dijo, Eddie Vedder dio a su hijo días antes de que su show nocturno por televisión finalizara en 2015.

Su esposa Jill observaba emocionada mientras los fans aplaudían a rabiar.

Vedder en su discurso habló del cambio climático, dijo que "es real, no es noticia falsa". También dijo que su hija Olivia era una gran fan de Chance the Rapper y agradeció al astro hip-hop ganador de un Grammy por sus aportes a obras de caridad en Chicago.

Snoop Dogg recordó a Shakur, muerto en 1996, con un discurso conmovedor y divertido a la vez.

Dogg, un antiguo compañero de grabadora y amigo de Shakur, dijo que asistió al evento para asegurarse de que se recordara al rapero, actor y poeta como "un hombre negro fuerte".

Entusiasta consumidor de marihuana, Dogg dijo que fue Shakur quien se la dio a probar. "Así es, Tupac enseñó a Snoop Dogg a fumar porros", dijo entre risas de la audiencia. Luego Alicia Keys tocó varios temas de Shakur en el piano, entre ellos "Dear Mama" y "Changes".

Shakur, un prolífico rapero, fue asesinado a tiros estando en la cúspide de su carrera en 1996. "Keep Ya Head Up", "Life Goes On", "Ambitionz Az a Ridah" y "Changes" son algunas de sus canciones más conocidas.

Una de las actuaciones más anticipadas de la noche fue la de Journey. Pero a pesar de los anuncios, Steve Perry no actuó con los miembros actuales de la banda. Arnel Pineda fue el cantante principal y la banda interpretó algunos hits como "Don't Stop Believin'''.

Shakur, Baez, Pearl Jam y ELO fueron todos elegidos en su primer año nominados.

Baez, una voz emblemática de la música folk, dijo que su incorporación permitiría que los jóvenes conocieran sus logros.

"Mi nieta no tenía idea de quién era yo hasta que la llevé al backstage durante un concierto de Taylor Swift", dijo Baez. Añadió que su nieta se tomó una selfie con Swift y ahora sentía "respeto por su abuela".

La presentó Jackson Browne, quien dijo que el primer álbum que compró con su propio dinero fue el segundo de Baez.

También fue incorporada la banda ELO, que inició el espectáculo con una rendición de "Roll sobre Beethoven" de Berry.