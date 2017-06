La historia de amor de Pepe Barroso y Tini Stoessel se convertirá en canción

Al más puro estilo Shakira, que ya ha dedicado varias románticas canciones al padre de sus dos hijos, la famosa artista argentina Tini Stoessel también se ha propuesto plasmar sus sentimientos hacia el que se ha convertido en el hombre de su vida, Pepe Barroso, en un tema que, por el momento, no tiene fecha de estreno, pero que cuando vea la luz revelará más detalles sobre los primeros momentos de la ilusionante relación que los dos jóvenes comparten a día de hoy.

"Estoy muy contenta con la relación, estoy feliz. El tema que escribimos cuenta un poco cómo nos conocimos porque fue mágico, no sé cuándo la estrenaré", reveló la estrella de la música en una entrevista al periódico Clarín.

Por el momento, ya se sabía que ambos se conocieron rodando el videoclip del sencillo 'Great Escape' de la cantante y que desde entonces se han vuelto inseparables, a pesar de que los compromisos profesionales de ella la obligan a viajar constantemente -más recientemente estuvo inmersa en el tramo de su gira por Europa- y de que él debe permanecer asentado en Los Ángeles debido a sus estudios universitarios.

Sin embargo, parece que en el inicio de su romance jugó un papel fundamental una tercera persona que se encargó de convencer a la intérprete de que contratara a su ahora pareja como interés amoroso en la ficción.

"Resulta que Tali, una productora que me conoce desde los 13 años, me dijo un día en Los Ángeles que había visto en un restaurante al amor de mi vida. Y era Pepe. Meses más tarde, cuando empezamos a planear el video del tema Great Escape, yo no encontraba al protagonista y ella me recordó a ese chico que había conocido. Lo llamamos, lo convencimos, viajó a Buenos Aires a filmar el video donde interpreta el papel del amor verdadero y no nos separamos más", rememoró Tini en la misma conversación.

Lo cierto es que el noviazgo de los dos enamorados se ha consolidado a tal velocidad que, en varias de sus apariciones públicas, Tini no ha dudado en asegurar que los planes de boda y de formar una familia forman parte de su futuro juntos, aunque sea muy a largo plazo.