"Perdió", lo nuevo de Mr. Saik junto a El Boza

El cantante de música urbana, Mr. Saik, conocido también como "El Único Loco", estrenó este viernes en Tu Mañana, en exclusiva, su sencillo y videoclip de "Perdió", junto al panameño El Boza.

Así es, ambos intérpretes estuvieron este viernes en el programa matutino de Telemetro, donde expresaron su satisfacción por el nuevo sencillo y la experiencia de trabajar juntos en esta producción.

"Uno tiene que sentarse y renovarse, cogí un cinco y ahora estamos relanzando mi carrera, un Prisma, muchos colores nuevos en mi carrera", expresó Mr. Saik.

"Cuando me dejó creyó que por eso moría, y me dolió pero sólo fue por un rato y ya, ahora volvió buscando mi compañía y podemos vernos pero sólo pa' comernos y ya, si me busca en el party, tenlo por seguro que es ahí donde me vas a encontrar...", dice parte del nuevo sencillo. Aquí les dejo el videoclip, dirigido por Osmar Díaz.