"Te Pica y Te Duele", nuevo tema de Samy y Sandra para Carnaval

"Me tenías abandona', ahora que tú te has ido sabrás que mejor me va, aún yo no he visto a nadie morir porque otro se va y aunque sientes que te mueres, que va, no te mueres na'", dice parte del nuevo tema de Los Patrones de la Cumbia, Samy y Sandra Sandoval.

Así es, "Te Pica y Te Duele" estrenó oficialmente este martes y ya está sonando en todas las emisoras del país; por lo que seguramente se convertirá en el tema preferido de las próximas fiestas carnestolendas.

"Salió la pieza nueva de Carnaval, Te Pica y Te Duele…", expresó Sandra en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde anuncia el estreno de la nueva canción.