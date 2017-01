Pitbull: 36 años entre el éxito profesional y el misterio en su vida personal

635x357 Pitbull en la foto que ha publicado en (c) Twitter por su 36 cumpleaños . EFE

El cantante Pitbull ha cumplido este domingo 36 años en la cima de la industria musical y al frente de una marca global que parece no conocer límites. Armando Christian Pérez, como se llama realmente el intérprete, ha recorrido un largo camino desde que se diera a conocer por primera vez cantando 'está tan linda, está tan rica, tiene tremendo cul*', y lo más impresionante de todo es que lo ha hecho consiguiendo mantener al mismo tiempo su vida personal en el más estricto anonimato.

Con motivo de su cumpleaños, la estrella ha hecho una rara excepción en el tipo de mensajes que suele compartir en sus redes sociales -publicidad sobre sus múltiples aventuras empresariales- para enviar un sentido agradecimiento a todos aquellos que le han ayudado a alcanzar sus sueños.

"Gracias a todos por vuestras felicitaciones de cumpleaños. Pero sobre todo a mi familia y a mis fans porque, de no ser por ellos, Pitbull no existiría", aseguró a sus más de 23 millones de seguidores en Twitter antes de cerrar el tuit con su grito de guerra: '¡Dale!'.

Sin embargo, más allá del hecho de que se crió con su madre y su abuela, a quienes siempre ha atribuido su actual éxito, y que traficó con drogas durante su juventud -una etapa de la que evita hablar para no 'glamourizarla'-, apenas se conocen detalles sobre el plano privado de uno de los artistas habituales en todas las listas de éxitos.

De hecho, uno de los aspectos más desconocidos de su vida personal es su papel de padre de seis niños, de los que no se conocen las edades ni los nombres y a quienes mantiene totalmente alejados de los focos de la atención mediática.

"Mis hijos son mi mundo, lo que les hace tan especiales para mí es que ellos son quienes me ofrecen amor genuino. Para ellos no soy Pitbull, Armando, Chris o Mr. Worldwide o Mr. 305, no, para ellos soy papi. Y jamás querría que vivieran a mi sombra. Quiero que tengan la oportunidad de hacer lo que quieran, sin tener que usarme a mí como contacto, y que además tengan que conseguirlo todo echándole, como decimos, agallas", aseguraba en 2014 en una entrevista con Ocean Drive.

El currículum sentimental de Pitbull también es un misterio. Escudándose tras el lema 'single, bilingual, and ready to mingle'!, que vendría a traducirse como 'soltero, bilingüe y listo para mezclarme', siempre se ha negado a realizar hasta el más mínimo comentario sobre sus parejas.

"Creo que a mucha gente le gusta exponer su vida privada, pero en mi caso, creciendo como crecí y admirando a los hombres que admiraba cuando era pequeño... Esos hombres eran muy privados; sabías exactamente a lo que se dedicaban, pero no hablaban de ellos. Y eran muy apasionados y protectores con las cosas que amaban. Y ese es mi caso", revelaba en un raro arranque de franqueza en el programa 'The Howard Stern Show' de la emisora Sirius XM.

"No llevo citas a las entregas de premios. No tiene sentido pavonearse por la alfombra roja, yo nunca lo hago. Entro y salgo por la puerta trasera", aseguraba para explicar por qué nunca se le ha visto paseando del brazo de alguna espectacular mujer en sus apariciones públicas.