RD Maravilla y El Charri estrenan su tema "Un Diablo y una Diabla"

“Un diablo y una diabla” , es el resultado de la unión de los artistas panameños RD Maravilla y El Charri bajo la produccción de la nueva escuela Jeidy y Soldier.

“La química fue muy buena en el estudio, por eso se logró un buen resultado y que con pocas de haber estrenado la canción, la aceptación ha sido muy buena”, comentó El Charri.

Esta canción habla sobre una chica que no se porta nada bien, aunque no solo ella es así, ya que conoció a alguien que actúa de la misma manera, aunque se gustan están claros que no podrán estar juntos.

“Un diablo con una diabla no se pueden juntar, ¿a dónde vamos a quedar?”, esto es parte del coro del tema, sin embargo no se puede negar que esta es una historia de la vida cotidiana.