RD Maravilla se encuentra en México, poniendo a gozar con sus éxitos

A qué no adivinan quién se encuentra en tierras mexicanas, nada más y nada menos que el cantante panameño de música urbana, RD Maravilla, así es, y con mucho trabajo. A mediados de esta semana llegó a México para cumplir con una apretada agenda, exactamente 5 presentaciones en el D.F.

Además de las presentaciones que tiene, también aprovechó para hacer alguna toma de su nuevo video musical y trabajar en conjunto con productores de la localidad.

El propio Rubén Darío Maravilla, nombre de pila de RD no ha parado de trabajar y es que muy pronto estrenará "Amigos con Derechos" producido por Calito Mix y expresó que se siente sumamente motivado con su carrera musical, "venimos con muchas cosas, no soy de hablar mucho prefiero dar sorpresas y seguir trabajando, que es lo que más disfruto, trabajar, primera vez que estoy en México y en lo que llevo, me siento más que satisfecho, representando mi bella bandera panameña".

Maravilla retorna a suelo panameño el día lunes para preparar su próximo estreno musical, sólo le podemos adelantar que este nuevo sencillo vuelve a lo que es su esencia.