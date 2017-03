Regresó el swing a Panamá con los ex integrantes de Salserín

635x357 Los ex integrantes de Salserín durante su visita a El After. Foto/@ElAfterRPC.

A pocas horas para su presentación en el Hotel El Panamá, los ex integrantes de Salserín realizaron una gira de medios para invitar a todos los fanáticos al concierto que tendrán junto a Salsa Kids y Nando Boom, que será este viernes 31 de marzo y 1 de abril (David).

Toñito León, René Velazco, José Félix Ceballos y Leonardo Patiño llegaron a Panamá a inicio de semana y desde entonces no han parado. Los chicos han estado en varias emisoras y programas de televisión. Es más, los chicos estuvieron en El After, donde realizaron varios retos. Por supuesto, que la parte del canto no faltó e interpretan el éxito "De sol a sol".

La actividad para ellos no se detiene y la agenda continúa. El concierto en Panamá, que ha sido titulado como "El reencuento de los reecuentros", será el 31 de marzo y luego parten a la provincia de Chiriquí, donde se presentarán en los terrenos de la Feria de David, el sábado 1 de abril.