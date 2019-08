Revelan fragmento de videoclip sobre los migrantes en Panamá

Moisés Alcanza, un joven venezolano que se dio a conocer luego de que un video que compartió en sus redes se volviera viral, debido a que en el mismo habla sobre la situación de los venezolanos en Panamá, en reacción al anteproyecto sobre reformas migratorias que está proponiendo actualmente una diputada de la Nación y que ha causado una ola de críticas.

Pues bien, el joven de 26 años nunca imaginó que por expresar lo que siente a través de la música, sería tomado en cuenta por Coyote Music, para grabar formalmente el tema junto al videoclip; cuyo fragmento fue revelado este viernes en Tu Mañana.

"Este mensaje va dedicado a todos mis hermanos panameños y venezolanos, nicaragüenses y colombianos y a todos los extranjeros que por el mundo habitamos, estoy de acuerdo que Migración realice su control, estoy de acuerdo en trabajar por un país mejor, estoy de acuerdo de que amor se paga con amor, pero que me largue como un perro me causaría dolor. El venezolano quiere estar en Venezuela y el colombiano en Colombia compartiendo con su abuela, llevando a los pelaítos pa' la escuela, pero la corrupción siempre deja estas secuelas, a la señora Zulay que es la vicepresidente, hace unas horas salió con un mensaje contundente, pero no se dejen llevar por lo que dice la gente, tú sólo pórtate bien, sé educado y sé decente, ella sólo se refiere y habla del que no respete, no de ti, ni de mí, ni del vecino de al frente, ella habla del respeto con armonía y el ambiente y el profundo sentimiento que por panameña siente…", dice parte del tema.

La situación de los migrantes a nivel mundial no es nada fácil, en especial, el tema con los venezolanos es realmente crítico, la situación de este país vecino ha tocado fondo, muchas personas recogen de la basura para poder alimentarse, ya que no hay alimentos; ni hablar de las muertes diarias en los hospitales por falta de insumos y medicamentos; aunado a eso está la inseguridad que se apodera de la vida de todos. Es el motivo por el cual millones de venezolanos se ven obligados a emigrar.

El joven venezolano, autor de la canción, actualmente vive y trabaja en Panamá, como vendedor informal y a través de su cuenta de Instagram compartió algunas fotografías del momento en que realizaban la filmación del videoclip.