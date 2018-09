Rihanna se prepara para volver a la música dance

Tras varios años experimentando con sonidos más cercanos al hip hop y a los ritmos caribeños de su Barbados natal, la cantante Rihanna se estaría preparando en estos momentos para regresar por todo lo alto a uno de sus géneros predilectos y que más éxitos le ha reportado en esta década, el dance, hasta el punto de que su próximo trabajo discográfico, según ha revelado ahora el productor Alesso, estará plagado de temas especialmente diseñados para la pista de baile.

"He escuchado por ahí que quiere volver a dominar las listas de música electrónica. Tenemos muchos amigos en común y creo que la información que he recibido es certera. Veremos lo que pasa", ha explicado el DJ sueco sobre el rumbo que podría tomar la carrera artística de la estrella del pop, quien estaría decidida a revivir la gran acogida que tuvieron discos tan memorables como 'Loud' (2010) y 'Talk That Talk (2011).

"La verdad es que Rihanna tiene una voz que encaja en cualquier estilo. Hace que cualquier álbum suene fabulosamente bien, ya sea dance, house, melódico o de reggae. Rihanna puede hacer de todo y seguro que su nuevo disco será genial", ha añadido Alesso en la misma conversación.Desde que confirmara, el pasado mes de junio, que estaba trabajando a fondo en el sucesor de su también aclamado 'Anti' (2016), el cual no gozó, sin embargo, de ventas tan altas como las de sus predecesores al margen del rotundo éxito de su single 'Work', Rihanna ha evitado pronunciarse sobre las sorpresas que podría deparar su vuelta al estudio, por insignificantes que fueran, para mantener así en vilo a sus seguidores más acérrimos.

"Cuando mis nuevas canciones estén listas, créeme que no hará falta que preguntes por ellas, hermana. Solo puedo decirte que llegarán pronto, pero no hoy. Yo también tengo muchas ganas de compartirlas con vosotros, estoy deseando que llegue el día", escribía recientemente la artista en su cuenta de Twitter para apaciguar las ansias de una de sus admiradoras más fieles.