Rita Ora se disculpa por su polémico sencillo "Girls"

La expectación que había generado el nuevo sencillo de Rita Ora, al presentarse como una colaboración entre cuatro de las artistas femeninas más relevantes del momento y toda una oda a la fluidez de género, ha acabado dando paso a una decepción generalizada a causa de la frívola visión de la bisexualidad y las relaciones entre mujeres que reflejaban sus letras.

En particular, versos como "Podría ser tu pintalabios solo por una noche" o "A veces, sencillamente quiero besar a otras chicas / Vino tinto y quiero besarlas" han sido criticados por asociar directamente la embriaguez con la atracción hacia miembros del mismo sexo.

La respuesta de la cantante no se ha hecho esperar y ha llegado a través de las redes sociales, donde ha publicado un comunicado en el que se disculpa por las sensibilidades que haya podido herir y no para de mencionar su compromiso con el colectivo que ha recibido su 'himno de liberación" como otro intento más -uno repleto de estereotipos- de explotar el morbo en torno a la orientación sexual de las mujeres desde un punto de vista masculino.

"Hola a todos los que estéis leyendo esto. 'Girls' fue compuesto para reflejar mi verdad y es un relato fiel de una experiencia real y honesta. He mantenido relaciones románticas con mujeres y hombres a lo largo de mi vida y este es mi viaje personal. Lo lamento si la forma en que me he expresado en la canción ha herido los sentimientos de alguien. Jamás haría daño a sabiendas a otras personas del colectivo LGBTQ+ o a cualquier otro individuo. De cara al futuro, espero que continuar expresándome a través de mi arte ayude a que mis fans se sientan tan orgullosos de sí mismos como yo estoy aprendiendo a sentirme de mí. Estoy muy agradecida de que ellos me hayan enseñado a quererme de manera incondicional. A lo largo de toda mi carrera he aspirado a colaborar con la comunidad LGBTQ+ y siempre lo haré", reza el mensaje compartido por Rita.Varias de sus compañeras de la industria han reaccionado públicamente y de forma muy negativa ante la canción tras su estreno oficial este lunes.

"Cada cierto tiempo surgen nuevas canciones que resulta completamente obtusas, y que hacen más daño que bien. Yo no necesito beber vino para besar a otras mujeres, me han gustado toda mi vida. Este tipo de mensajes resultan muy peligrosos porque resta importancia e invalidan el sentimiento tan puro de todo una comunidad", aseguraba Hayley, una de las cantantes que más elocuentemente ha expresado su indignación.