El cantante panameño Robinho, lanzó el remix de su tema musical “Amores Tóxicos” junto a El Barbel y Original Fat.

“No quiero amores toxicos es que lo nuestro se oxido, esto que siento me está matando, la Buchanan's no me está ayudando”, parte de la canción.

Cuatro meses después del estreno de su canción, el artista de limited edition presentó el remix de “Amores Tóxicos” por el éxito que ha tenido dicho tema.