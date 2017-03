Ronaldo invitó a Ed Sheeran a su casa para que le viera bailar su éxito musical

En un contexto como el del mundo del espectáculo, lleno de encuentros fortuitos entre estrellas de diversa clase y condición, cada vez resulta menos sorprendente conocer que de las casualidades acaban surgiendo llamativas amistades e incluso asombrosas historias de amor. Sin embargo, el estrecho pero intermitente vínculo que mantienen desde el año 2015 el cantante Ed Sheeran y el exfutbolista Ronald Nazario de Lima supone el desenlace de una de esas historias en principio anecdóticas que, como se encarga de demostrar ahora el pelirrojo artista, es digna de contar al resultar fascinante y surrealista a partes iguales.

"Conocí a Ronaldo cuando vino a mi concierto [el que ofreció en São Paulo ese año], y nos invitó a su casa, en la que tiene un club dentro. Fuimos allí y me enseñó la coreografía del vídeo de 'Thinking Out Loud'. La aprendió con su novia, fue impresionante", ha relatado el artista al diario The Sun.

El joven cantautor, futbolero declarado, no ha podido ocultar desde entonces su admiración por el que fuera una de las grandes estrellas del Real Madrid a principios de la década de los 2000."Espero volver a verle pronto, me encanta Ronaldo. Fue genial, y además me firmó una camiseta", asegura con orgullo el intérprete sobre su inolvidable encuentro con el astro del balón.

Por otro lado, el cantautor tiene en Inglaterra la suerte de relacionarse con uno de sus grandes ídolos, David Beckham, ya que es amigo de su hijo Brooklyn, quien llegó a la mayoría de edad el pasado 4 de marzo. Sin embargo, a veces la popularidad de los tres -o directamente la mala suerte- les impide disfrutar de una velada apacible y tranquila, sobre todo cuando hay aficionados al fútbol de por medio.

"Se estaban poniendo al día cuando, de repente, el bar se llenó de seguidores galeses sobre las 8:30 de la tarde. Intentaron ser discretos con sus gorras pero al final los reconocieron, y estos empezaron a cantar himnos galeses, ya que el pub estaba lleno de banderas de Gales. Empezó a ser un poco incómodo, así que Becks [David Beckham] decidió dejarlo por esa noche", contaba una fuente al mismo medio sobre la última salida de Ed Sheeran con los Beckham.