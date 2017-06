Ruby Rose recibe clases de guitarra de su novia, Jessica Origliasso

Entre las muchas ventajas que puede derivarse de compartir la vida con una estrella de la música, Ruby Rose ha elegido aprovecharse de las clases de guitarra gratuitas.

La actriz de 'Orange is the new Black' tiene que aprender a tocar el instrumento de cuerda para su próxima película, la tercera entrega de 'Pitch Perfect', y ha encontrado en su actual pareja Jessica Origliasso, la mitad del dúo pop The Veronicas, a su mejor profesora.

"He estado enseñándole a tocar la guitarra y se le da muy bien. Toca la guitarra en 'Pitch Perfect 3'. Le he dicho que tiene que venir a alguno de los conciertos y tocar 'In My Blood' o 'The Only High' con nosotras. Estoy esperando al día en que me sorprenda apareciendo en el escenario para tocar la guitarra con nosotras", ha confesado Jessica a la edición australiana del diario The Daily Telegraph.

Las dos australianas retomaron su romance el pasado noviembre, después de haber mantenido un breve romance en 2008. Sus caminos se cruzaron de nuevo cuando la intérprete dirigió y protagonizó junto a su ahora novia el videoclip de uno de los últimos éxitos de The Veronicas, 'On Your Side', y desde entonces mantienen una ilusionante relación.

"Estamos muy bien. Las dos hemos tenido relaciones a distancia antes, durante diferentes momentos de nuestras vidas. Lo más importante en estos casos es la comunicación y ella es una gran comunicadora. Somos muy felices. Ella es preciosa, es increíble", se ha sincerado la cantante con el mismo medio.