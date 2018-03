Samy y Sandra Sandoval ponen a gozar a "El Monstruo" de Viña del Mar

Inició la fiesta de la música en Chile con la 59na edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. En la 1era noche de actividad en La Quinta de Vergara, el público bailó al ritmo de los hermanos Samy y Sandra Sandoval, representantes de Panamá, en la competencia folclórica.

Los Patrones de la Cumbia interpretaron su conocido éxito "Como Gozo" ante el denominado "Monstruo", que en esta ocasión fue vencido por el toque del acordeón y la voz de los monagrilleros.

"La gente sufre porque siempre soy feliz, van criticando y señalando a mí me vale yo me voy a divertir...", cantaba Sandra al ritmo del acordeón ejecutado por su hermano Samy. No se puede negar que los Sandoval brillaron en La Quinta de Vergara, la reacción del público así lo constató y es que los chilenos no pudieron evitar gozar con este contagioso pindín.

Los hermanos Sandoval estuviern en el escenario acompañados por parte de su grupo. El bajista Jonathan Luna, el percursionista Joaquín Chávez y el guitarrista Warren Vergara.



Tras su presentación, los panameños fueron evaluados por el jurado, que está integrado por personalidades de la música y medios de comunicación. Samy y Sandra Sandoval obtuvieron 5.3, entre las más altas de la noche, pues México sacó la misma calificación.

Esta tan sólo ha sido la 1era ronda de la competencia, en la que los panameños se miden a Esmeralda Ugalde (México), Los K Morales (Colombia), Astrid Veas (Chile), Los Vidaleros (Bolivia), y Cosa Nuestra (Perú). La segunda presentación de Samy y Sandra Sandoval será el jueves 22. ¡Enhorabuena!