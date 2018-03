Samy y Sandra Sandoval arrancan ensayos en Viña del Mar

"Los Patrones de la Cumbia", Samy y Sandra Sandoval, viajaron este martes a Chile, para participar en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar: desde temprano los hermanos compartieron en sus respectivas redes sociales, la salida del hotel donde se hospedan para asistir a su primer ensayo.

Asimismo, compartieron varias fotografías junto a la agrupación de música vallenata colombiana, Los K Morales, quienes también competirán en la misma categoría que los Sandoval, la folcrórica.





"Hoy me levantaron a las 7 a.m. y me acosté anoche a la 1 a.m.", escribió Sandra Sandoval en su cuenta de Instagram, con varias fotografías donde se le ve tomándose un café; mientras que Samy publicó un video donde saludan a sus fanáticos, expresando el frío que hace en Viña y saliendo puntual a su primer ensayo.

Samy y Sandra Sandoval se enfrentarán al monstruo de la Quinta Vergara, con su tema "Como Gozo"; esta LIX edición del Festival considerado como el más importante de la región, se llevará a cabo del 20 al 25 de febrero.





Cabe destacar que el año pasado, la agrupación panameña Afrodisíaco participó en este festival en la misma categoría con su tema "Viene de Panamá" y logró el primer lugar.