Sandra Sandoval revela fragmento de su nuevo tema "La Patrona"

La popular y querida cantante panameña, Sandra Sandoval, reveló la noche de este jueves, un fragmento de su nuevo tema, de nombre "La Patrona".

Así es, con un video donde canta con la picardía y simpatía que la caracteriza, Sandra compartió un texto en su cuenta de Instagram que dice: "Miren lo que viene "La Patrona", y ahora que se prepare la Ex porque la esposa le responde", refiriéndose a "La Ex", su más reciente sencillo.

"…que haga lo que quiera, que se revuelque…pobrecita de la ex, todavía no supera que la patrona soy yo y que haga lo que quiera…ay quién soy yo…cómo me dicen…cada hora yo soy…pa' que le duela…", dice parte del nuevo tema, por supuesto, al ritmo de Samy Sandoval.

Esperaremos la fecha de estreno de esta canción que seguramente se convertirá en un gran éxito y que sin lugar a dudas, nos pondrá a bailar a todos.