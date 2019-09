"Quizás", lo nuevo de Sech junto a Dalex, Wisin, Zion y otros grandes del género

Este viernes, el cantante y compositor panameño, Sech, estrenó su nuevo sencillo junto a los puertorriqueños Dalex, Justin Quiles, Wisin, Zion, Lenny Tavarez y el colombiano Feid.

Se trata de "Quizás" una producción bajo el sello de Rich Music, cuyo videoclip estrenará la tarde de este viernes.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales. El intérprete panameño celebró el estreno a través de su cuenta de Instagram donde escribió: "Ya estamos en la calle #Quizás "TheAvengers", mencionando las cuentas oficiales de los reconocidos del género urbano que colaboraron con el tema.

"Hola, quiero saber tu nombre y quizás, tal vez, algo podríamos tener, no sé, si me pensaste como yo te pensé, fue que yo me acordé que ayer tú, dejaste en mi cama hasta tu ropa interior y hoy te estoy buscando para pasarla cabrón…", dice parte del sencillo.