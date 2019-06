Selena Gomez ha acabado de grabar su próximo disco

La última vez que Selena Gomez lanzó un disco de estudio corría el año 2015 y sus problemas de ansiedad y depresión aún no habían alcanzado los niveles de gravedad que meses más tarde le obligarían a cancelar la gira con que esperaba presentar en directo ese trabajo a sus fans para ingresar, en su lugar, en una clínica de salud mental.

Desde entonces la joven ha venido lidiando además con las complicaciones derivadas de la enfermedad de Lupus que padece, por las que en 2017 tuvo que someterse a un transplante de riñón y que un año más tarde le llevaron a un ingresar de nuevo en un centro psiquiátrico.

A lo largo de ese tiempo la artista ha preferido centrarse en su faceta con actriz, al margen de unas cuantas colaboraciones musicales puntuales, pero ahora ha regresado a primera línea de actualidad con la promoción de su película 'The Dead Don't Die' con buenas noticias para sus fans, ya que su próximo álbum está prácticamente listo.

"En realidad ya he acabado", ha anunciado a su paso por el programa de Jimmy Fallon, antes de apresurarse a aclarar que todavía no puede ofrecer una fecha concreta de lanzamiento.

"Tengo que hacer todavía algunos retoques finales, pero me siento muy aliviada. Me ha llevado cuatro años sentir que estaba lo suficientemente bien como para afrontar este disco. Se debe a que en mi vida personal ha habido momentos cruciales que me hicieron plantearme cómo podrían capturar todo eso y cómo lograría sentirme bien con lo que tenía que decir".L

o que sí ha podido adelantar es que sus nuevos temas seguirán contando con una fuerte influencia "pop", pero en esta ocasión también se ha atrevido a experimentar con guitarras eléctricas y acústicas y con un ritmo que, en su opinión, se ajusta a la perfección al espacio en que considera que se sitúa a día de hoy su estilo musical.