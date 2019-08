Shakira despidió sin miramientos al legendario Nile Rodgers por llevarle la contraria

Hay artistas que confían ciegamente en sus colaboradores cuando se encierran en el estudio de grabación y otros que no dudan en hacer caso a sus instintos e imponer su criterio, aunque ello implique llevarle la contraria a quien haga falta.

La cantante Shakira pertenece a esa última categoría y no tuvo reparo en prescindir de manera tajante de los servicios del legendario productor Nile Rodgers, que ha contribuido a crear algunos de los grandes éxitos de estrellas como Madonna o David Bowie y más recientemente Dua Lipa, cuando se dio cuenta de que no coincidían en la visión para uno de sus temas.

"Recuerdo que a Shakira le dije que deberíamos comenzar la canción directamente con el estribillo, y me despidió. Es totalmente cierto, e incluso intenté ponerle varios ejemplos para convencerla. Estábamos en una reunión y le dije que echara un vistazo a cualquiera de mis discos, porque todas mis canciones que le gustaban comenzaban por el estribillo. 'Freak Out' o 'We Are Family' o 'Let's Dance' o cualquier otra, como 'Everybody Dance'. Pero no me compró la idea", ha desvelado él durante una entrevista a la sección Wicked del periódico Daily Star.

Sin embargo, no parece que le guarde demasiado rencor por ello: ni a la colombiana, que finalmente acabó utilizando un sample de la canción 'Good Times' de Nile para su mítico sencillo 'Loba', ni a ningún otro joven intérprete que no le haya hecho caso.

"Te sorprendería a cuánta gente le he dado consejos que han ignorado por completo", ha bromeado el veterano músico antes de narrar otro caso similar. "En otra ocasión estaba trabajando en una canción con Bruno Mars y Anderson Paak en los estudios de Abbey Road y yo creía que se me estaban ocurriendo unos acordes muy buenos de jazz, pero Bruno me dijo: 'Si quieres que funcione, tienes que cambiar esa parte'. ¡Y tenía razón! Al final cambié el título de canción por: 'Haz caso a Bruno'".