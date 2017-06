Shawn Mendes quiere pasar a la historia

A sus 18 años, el cantante Shawn Mendes ha conseguido todo aquello con lo que sueña cualquier artista: por un lado, el reconocimiento de la industria -como lo demuestra el sinfín de premios que ha recogido a lo largo de su corta trayectoria-, y por otro, el incondicional apoyo de una numerosa legión de fans que lo sigue allí por donde va.

Sin embargo, para el joven canadiense, nada de eso tendrá ningún valor si lo que actualmente son exitosas creaciones musicales no se convierten en el futuro en temas que pasen de generación en generación.

"Quiero crear himnos para la gente. Quiero crear himnos para momentos importantes de sus vidas. No quiero hacer música que pueda tocar durante varios meses y que después caiga en el olvido para siempre", confiesa en el último número de la revista Clash, de la que es portada en su edición de verano.Es más, el guapo intérprete está dispuesto a hacer lo que haga falta para que todas sus acciones, tanto dentro como fuera de la escena musical, tengan un impacto positivo en la sociedad, con la intención de que esto le guarde un sitio destacable en la historia.

"También quiero hacer algo con lo que pueda marcar la diferencia. Pienso que todo lo que importa no es solo la música que lances al mercado, sino todo aquello que hagas mientras compones", asegura en la misma entrevista.

Consciente de que es un ídolo de masas, el artista nacido en Toronto siempre ha considerado primordial participar paralelamente en causas benéficas y solidarias, en parte para servir así de ejemplo a los millones de seguidores que tiene por todo el planeta.

De hecho, así lo demuestra la campaña 'Notes From Shawn' que encabezó hace un tiempo y con la que quería animar a los adolescentes a enviarse notas de afecto en el instituto.

"Quiero marcar la diferencia, primero, por un deseo personal de querer hacerlo, pero también porque tengo esa gran oportunidad de motivar a otros. Es más fácil para mí que para cualquier otro chico de 17 años que no tenga tanta proyección como yo", manifestaba hace un par de años al portal digital Samaritanmag el cantante de 'Stitches', quien además ha colaborado con varias ONG como Free The Children o Pencils of Promise.